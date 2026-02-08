Muziek, hoop en verbondenheid in Wedderwegkerk Oude Pekela

OUDE PEKELA – In de Wedderwegkerk in Oude Pekela vond op zondagmiddag De Grote Hoop en Liefde Show plaats.
De muzikale bijeenkomst, georganiseerd door het Groninger Cultuur Collectief, begon om 14.00 uur en trok ongeveer dertig belangstellenden naar de kerk. De opening werd verricht door Jakob Zwinderman, waarna de presentatie in handen was van Fransien Kuipers.
In een warme en gemoedelijke sfeer brachten de artiesten hun nummers ten gehore. Harry Loco, Tineke Rouw-Oosterhuis, Henny Zweep, Bert Harders en Fransien Kuipers zorgden met muziek en teksten voor een programma waarin hoop, liefde en verbondenheid centraal stonden. De entree was gratis, al werd het publiek gevraagd om een vrijwillige bijdrage.
Tijdens de pauze was er gelegenheid om voor twee euro te genieten van een kop koffie met een heerlijk stuk poffert, eventueel geserveerd met suiker of stroop. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.
Na de pauze betraden alle artiesten nog eenmaal het podium voor een tweede bijdrage. De middag werd gezamenlijk afgesloten met het Gronings volkslied, wat door het publiek zichtbaar werd gewaardeerd. Als blijk van dank ontvingen de vrouwelijke artiesten een bos bloemen, terwijl de artiesten daarnaast een flesje kregen aangeboden.
Rond 16.45 uur kwam een einde aan deze mooie en geslaagde middag, die door de aanwezigen werd ervaren als warm, verbindend en inspirerend.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk