Pannenkoekendag in Oost-Groningen op 17 februari

OOST GRONINGEN – Pannenkoekendag is in Oost-Groningen niet meer weg te denken. Vroeger gebeurde dat om voordat de vastentijd begon, de luxe producten boter, eieren, suiker en meel op te maken. Nu eten we pannenkoeken omdat het gezellig is en om te bedenken hoe belangrijk voedsel is, vooral als je het niet of weinig hebt.
De toegang voor pannenkoekendag is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Voedselbanken in deze regio. Iedereen is welkom op 17 februari vanaf 17.30 uur en neem vooral (klein)kinderen, buren en kennissen mee!
De locaties zijn:
Winschoten Marktpleinkerk
Scheemda kerkgebouw De Ontmoeting
Meeden Dorpshuis
Bad Nieuweschans gebouw Rehoboth
Vriescheloo gebouw Trefpunt
Oude Pekela gebouw Het Anker (naast de Wedderwegkerk)
Bron: Geesje Koers, namens de Werkgroep Bezinning & Cultuur van de Protestantse Gemeente Oost-Groningen