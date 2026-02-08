Schoorsteenbrand veroorzaakt forse schade aan woning in Ter Apel

TER APEL -Een schoorsteenbrand heeft zich vanavond uitgebreid naar de bovenverdieping van een woning aan de Munnekemoer Oost in Ter Apel.
Om iets na zeven uur werden brandweer Ter Apel en de hoogwerker van brandweer Emmen gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Munnekemoer Oost in Ter Apel. De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand. Veiligheidsregio Groningen schaalde op naar middelbrand. Een tweede blusvoertuig uit het Duitse Rütenbrock kwam ter plaatse.
Om 20.20 uur was de brand onder controle.
De bovenverdieping van de woning is bij de brand zwaar beschadigd geraakt. Ook de benedenverdieping liep forse schade op. Er is niemand gewond geraakt. Stichting Salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade.
Bron: Veiligheidsregio Groningen