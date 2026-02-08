‘Top avond’ voor Toneelvereniging Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Toneelvereniging Jipsinghuizen speelde gisteravond de klucht: Puinhoop in de kringloop.
In het buurthuis in Jipsinghuizen bracht toneelvereniging Jipsinghuizen gisteravond de klucht: Puinhoop in de kringloop op de planken. Volgens de vereniging was het weer een ’top avond’.
Het was de derde uitvoering van de spelers: Anita Heeres, Bianca Heijes, Anita Koers, Janet Huizingh, Scholte Boekholt, Derk Boerma, Wilfred Prins, Mark Bos en Janneke Santing.
De uitvoering ging op 23 januari vanwege de weersomstandigheden niet door. Deze avond wordt op zaterdag 28 februari ingehaald. Voor deze avond zijn nog kaarten beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met Bianca Heijes op 06 -12234356.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
Foto’s: Altjo Wubbema