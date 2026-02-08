Westerwolde dankzij late treffer nieuwe koploper in 4B

VLAGTWEDDE – Dankzij een treffer in de extra tijd van de wedstrijd wist Westerwolde zondagmiddag 8 februari op De Barlage in Vlagtwedde een zwaarbevochten overwinning tegen Gieterveen uit het vuur te slepen. En daar viel op zich niet veel aan af te dingen en had de zege ook best groter kunnen uitvallen als het veldoverwicht gedurende het grootste deel van de wedstrijd in meer doelpunten was omgezet. Maar doelman Raymond Tienkamp van Gieterveen was ook nu weer een enorme sta in de weg voor de voorwaartsen van de thuisclub. Ook nu was het echter andermaal René v.d. Laan die naast het geven van een assist bij het eerste doelpunt van Westerwolde, met zijn late treffer de gevierde man was bij de Vlagtwedders. Zij het met twee verliespunten meer dan Veelerveen op dit moment heeft, wist Westerwolde door deze nipte 2 – 1 overwinning op nummer laatst Gieterveen zich in ieder geval voor een week aan kop van de 4e klasse B te nestelen.

Op het uiteraard prima bespeelbare en al sinds een week sneeuwvrij gemaakte kunstgrasveld ontspon zich van meet af aan een boeiend duel dat aanvankelijk qua speloverwicht geen verschil kende tussen beide ploegen. Maar naar mate de eerste helft vorderde was het Westerwolde dat meer en meer het initiatief in handen nam en meerdere malen gevaarlijk voor Tienkamp opdook. Waar aanvankelijk de kleine kansen niet in doelpunten werden omgezet, was het in de 27e minuut wel raak. Vanaf links wilde René v.d. Laan een voorzet afleveren, maar deze werd door een verdediger van Gieterveen geblokt. Vanuit de herkansing leverde v.d. Laan nu met rechts wel een voorzet op maat af en vrij bij de tweede paal werd de bal door Frank Riks hierna op een perfecte manier binnen gekopt: 1 – 0. Het restant van de eerste helft bleef Westerwolde aandringen, maar onnauwkeurigheid bij de afwerking en de dus prima keepende Tienkamp waren er debet aan dat de voorsprong niet verder uitgebouwd kon worden. Ook Gieterveen lukt het niet doelman Timmer van Westerwolde in verlegenheid te brengen, waardoor de jonge leidsman Ruben van Klinken uit Emmen – die fluitend als vanmiddag het niveau van de vierde klasse snel zal ontstijgen – beide ploegen na exact 45 minuten voetballen naar de kleedkamers stuurde.

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld als aan het eind van het eerste bedrijf. Een bij vlagen prima combinerend Westerwolde, waarbij Kevin v.d. Laan en Julian Smid als vanouds heersten op het middenveld, dook van tijd tot tijd op gevaarlijke wijze op voor het Gietervener doel. En toen doelman Tienkamp in de 64e minuut bij het proberen weg te werken van een hoge bal binnen zijn zestien onbesuisd inkwam op René v.d. Laan, restte arbiter van Klinken niets anders dan een strafschop toe te kennen. Maar voor de derde keer op rij in deze competitie wist Westerwolde deze unieke kans niet in een doelpunt om te zetten. Nu was het Sander van Hoorn die zijn penalty gekeerd zag worden door de te vroeg van zijn doellijn stappende Tienkamp. En toen in de 77e minuut captain Stefan v.d. Veen uit een van de spaarzame uitvallen van Gieterveen de 1 – 1 wist te scoren, doemde bij menig Westerwolde-supporter al het Drieborg-scenario op. Zelf niet scoren, zelfs niet uit een strafschop en dan zien dat de tegenstander wel het net weet te vinden. Maar het moet worden gezegd, Westerwolde liet zich na deze domper niet uit het veld slaan en bleef knokken voor het in eigen huis houden van de drie punten. En toen René v.d. Laan in de ultieme slotfase vanaf links met de bal aan de voet naar binnen trok, een tweetal Gieterveen-verdedigers op simpele wijze uitspeelde en recht voor de goal verwoestend uithaalde, was het pleit beslecht: 2 – 1. Ook voor Tienkamp was er nu geen houden aan. Bij Westerwolde vreugde alom, met name richting de eigen dug-out. Onder toeziend oog van menig Veelerveen-speler en staflid waren het de mannen van trainer Mark Kruize die na het laatste fluitsignaal de koppositie minimaal voor een week van hen overnamen.

En dit laatste gegeven is natuurlijk een mooi uitgangspunt voor de komende zondagmiddag te spelen topper tegen buurman Veelerveen. Deze zoveelste “Spetsebrugderby”, waarbij ook dan de koppositie inzet zal zijn, zal dan ook vast en zeker garant staan voor een boeiende wedstrijd op het sportpark in Veelerveen. IJs en weder dienende begint het duel om 14.00 uur en dit altijd pikante treffen zal vast en zeker ook nu weer veel voetballiefhebbers naar het plaatselijke sportpark lokken.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout (46e min. Merijn te Velde) – Peter Beens – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joran Luijten (70e min. Lars te Bokkel) – René van der Laan – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. R. van Klinken uit Emmen

Amusementswaarde: 7,5

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter

