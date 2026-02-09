Aanstelling Verkenner Groningen Culturele Hoofdstad 2033

GRONINGEN – Groningen stelt verkenner aan voor mogelijke kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa 2033
De provincie en gemeente Groningen hebben Carolien Gehrels aangesteld als onafhankelijk verkenner om te onderzoeken welke kansen en risico’s een mogelijke kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa 2033 biedt. De verkenning maakt onderdeel uit van de bredere ambitie om een nieuw toekomstperspectief voor stad en regio te ontwikkelen.
De titel Culturele Hoofdstad van Europa wordt sinds 1985 jaarlijks toegekend aan twee Europese steden om culturele ontwikkeling, internationale samenwerking en stedelijke vernieuwing te stimuleren. De titel heeft in het verleden geleid tot langdurige economische en sociale versterking voor deelnemende regio’s.
Gehrels brengt uitgebreide ervaring mee vanuit haar werk als voormalig wethouder in Amsterdam, directeur Placemaking & Urbanism bij Arcadis, en verschillende bestuurlijke functies in het bedrijfsleven en de culturele sector, waaronder het voorzitterschap van het Holland Festival.
“Groningen heeft alles in zich om opnieuw een beweging op gang te brengen die mensen verbindt, inspireert en trots maakt. Deze verkenning gaat niet alleen over het winnen van een titel – het gaat over het openen van nieuw perspectief voor de toekomst van stad en regio.” Aldus Carolien Gehrels, verkenner
In de periode februari tot juni 2026 voert Gehrels een uitgebreide analyse uit om te bepalen of een kandidatuur past binnen de economische en culturele ambities van Groningen. De resultaten worden uiterlijk in het tweede kwartaal van 2026 gedeeld met de lokale en provinciale besluitenmakers.
Bron: Provincie Groningen