Brandweer rukt uit naar boerderijwinkel in Mussel

MUSSEL – De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brand bij een agrarisch bedrijf in Mussel.
Om 23.11 uur werd brandweer Ter Apel gealarmeerd voor een brand bij een agrarisch bedrijf aan de Zandtangerweg in Mussel. Vrijwel meteen werd opgeschaald naar middelbrand. Een tankautospuit van brandweer Stadskanaal en 2e Exloërmond en de hoogwerker van brandweer Stadskanaal gingen eveneens ter plaatse.
De brand bleek bij de boerderijwinkel te zijn. Op het terrein stonden plastic aardbeinetten in brand. Het vuur sloeg over naar een schuurtje.
Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.