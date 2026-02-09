ChristenUnie Stadskanaal organiseert een bidstond

MUSSEL – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de ChristenUnie Stadskanaal een bidstond. Deze vindt plaats in de Christelijke Gereformeerde kerk in Mussel.
Tijdens deze bidstond willen ze Gods zegen vragen over de campagne, de verkiezingen en het christelijke politieke geluid in de gemeente Stadskanaal voor de komende jaren.
De avond vindt plaats op 19 februari. De inloop is vanaf 19.30 uur, met koffie en gelegenheid voor ontmoeting. De bijeenkomst start om 19.45 uur.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Omri Henri & Silke. Anita Kloppenburg zal deze avond spreken.
‘Draagt u de christelijke politiek een warm hart toe? U bent van harte welkom!’
Bron: Twan Moes