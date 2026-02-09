Cliëntenraad Bolderbörg neemt afscheid van drie leden

VLAGTWEDDE – Op 9 februari werd in de vergadering van de cliëntenraad van Woonservicecentrum De Bolderbörg in Vlagtwedde afscheid genomen van drie leden.
In iedere zorginstelling met meer dan tien medewerkers is het verplicht een cliëntenraad in te stellen. Zo’n raad speelt een belangrijke rol: zij vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten, houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten en adviseert het management: gevraagd én ongevraagd. Daarmee vormt de cliëntenraad een onmisbare schakel tussen bewoners en bestuurders.
Ook in WoonServiceCentrum De Bolderbörg in Vlagtwedde zet de cliëntenraad zich al jaren in voor de belangen van de bewoners. De raad, die gevormd wordt door zes leden, nam vandaag afscheid van drie van hen. Het gaat om Hillie Pals, die zich dertien jaar heeft ingezet, Ammi Arnoldus, liefst 21 jaar lid en daarnaast actief als vrijwilligster, en Willem Arnoldus, die eveneens dertien jaar betrokken was. Alle drie stoppen zij om persoonlijke redenen. Teammanager Bert Abbas van de Bolderbörg in Vlagtwedde bedankte hen voor hun jarenlange inzet en de altijd plezierige, constructieve samenwerking. Uit zijn handen kregen ze een mooi boeket bloemen.
Met het vertrek van deze drie ervaren krachten werden in dezelfde vergadering drie nieuwe leden verwelkomd, te weten: Jan Borg uit Bourtange, Ben Bongers uit Onstwedde en Harm Kuil uit Wedde.
Hiermee is de cliëntenraad weer op volle sterkte.
De voorzittershamer werd door Hillie Pals overgedragen aan Bertha Bodewits, lid van de cliëntenraad.
Bron en foto’s: Harm Kuil