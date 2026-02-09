Elbrich Boerma-Frankena gaat naar Nederlands Kampioenschap Dressuur in Ermelo

VEELERVEEN, TOLBERT – Elbrich Boerma-Frankena is zaterdag bij de regiokampioenschappen kampioen klasse B dressuur geworden.
Afgelopen zaterdag werden de Groninger kampioenschappen Dressuur gereden in Tolbert. Elbrich Boerma-Frankena had zich hiervoor met Just my Frisian Dream Girl geselecteerd. Na drie wedstrijden stond ze op een mooie tweede plek.
Het lukte haar om in Tolbert een mooie eerste plek te halen. Daarmee werd ze kampioen klasse B dressuur.
Op 19 februari mag Elbrich Groningen vertegenwoordigen op het Nederlands kampioenschap in Ermelo.
Bron: Alie Boekelo