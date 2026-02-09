Filmhuis vanBeresteyn vertoont ijzingwekkende thriller Dead of Winter

VEENDAM – Maandagavond 16 februari 2026 vertoont Filmhuis vanBeresteyn de intense psychologische thriller Dead of Winter. Deze genadeloze film over rouw, overleven en morele grenzen neemt de kijker mee naar een besneeuwd niemandsland waar elke keuze levensbepalend is.
In Dead of Winter vertrekt de rouwende Barb (Emma Thompson), naar Lake Hilda om de as van haar overleden man uit te strooien. Wanneer een zware sneeuwstorm haar desoriënteert, raakt ze verdwaald in de uitgestrekte bossen van Minnesota. In een afgelegen blokhut stuit ze op een huiveringwekkende situatie: de jonge Leah (Laurel Marsden) wordt daar gevangen gehouden door een gewapend en meedogenloos echtpaar, gespeeld door Judy Greer en Marc Menchaca. Zonder wapen, zonder bereik en volledig op zichzelf aangewezen, staat Barb voor een onmogelijke keuze. Zij is de enige hoop voor het meisje.
Regisseur Brian Kirk levert met Dead of Winter een strak opgebouwde thriller af, waarin spanning en psychologie hand in hand gaan. De film stelt indringende vragen over moed, verantwoordelijkheid en de grenzen van moreel handelen, tegen een ijzig en onverbiddelijk decor.
Datum: Maandag 16 februari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn