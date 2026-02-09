GroenLinks-PvdA wil beter beeld van drugsgebruik Oldambt

OLDAMBT – GroenLinks-PvdA wil beter zicht krijgen op het drugsgebruik in de gemeente Oldambt. De partij maakt zich al langere tijd zorgen en ziet deze bevestigd door recente gestegen cijfers over het rijden onder invloed.



De partij stelt in vragen aan het college van B en W voor om via een test van het rioolwater een vollediger beeld te krijgen van het gebruik van verdovende middelen in Oldambt. Dit geeft een anoniem en eerlijker beeld over de omvang van de problematiek. Het inzicht kan helpen om beleid proactiever te maken. Ook de verslavingszorg is beter af te stemmen op de realiteit.



Stijging overtreders onder invloed

Het aantal bestuurders dat binnen Oldambt werd betrapt op rijden onder invloed steeg van 162 in 2024 naar 231 in 2025. Dat blijkt uit inventarisatie van Independer, een centrum van verzekeraars. Oldambt staat na Groningen op de tweede plek van de provincie. Sinds een aantal jaren is er een trend van een sterk toenemend aantal overtreders onder invloed van drugs.



Raadslid Fred Greven van GroenLinks-PvdA; “De cijfers voorspellen weinig goeds en misschien schuilt daar een groter gebruik achter dan wij denken. Het gaat ons uiteraard om veiligheid in brede zin, op de weg en bij het uitgaan. Maar we weten dat gebruik ook vaak een serieuze rol speelt bij sociale problemen, zowel bij individuen als in gezinnen.”



Gebruik in kaart

Testen van het rioolwater kunnen vrij exact het gebruik van drugs in kaart brengen net als de verschillende soorten. Vooruitlopend daarop hoopt GroenLinks-PvdA in overleg met de horeca drugs zoveel mogelijk uit het uitgaansgebied in Winschoten te weren. Fred Greven: “We kunnen nu al de eerste stappen zetten. Daarvoor hoeven we niet te wachten, want dat we met een probleem te maken hebben is wel duidelijk.”



Het is nog niet bekend hoe groot exact het percentage automobilisten is dat met drugs op achter het stuur kruipt in vergelijking met degenen die door alcohol over de streep gaan. De verplichte cursus ‘Drugs en verkeer’ die overtreders bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid moeten afleggen is van 2024 naar 2025 echter met 68 procent gestegen.



In Oldambt vraagt GroenLinks-PvdA ook hoe groot het percentage van de bestuurders is dat onverzekerd rondrijdt. Greven: “Mensen overzien niet altijd wat de risico’s daarvan zijn, op de eerste plaats bij een ongeluk maar ook wanneer je door de politie wordt betrapt. En verzekeraars kunnen je om die reden voor lange tijd uitsluiten.”

Bron: Alida Michels