Groninger bloembollenroute 2026

OLDAMBT, STADSKANAAL – De 18e Groninger bloembollenroute! In vier tuinen in Stadskanaal, Westerlee, Oostwold en Winschoten is het weer sneeuwklokjes- en krokustijd.
Tijdens de open dagen kunnen tuinliefhebbers zonder een afspraak te maken genieten van deze vroege voorjaarstuinen. De vier tuinen zijn totaal verschillend wat betreft aanleg en sfeer, dat maakt ook in deze tijd van het jaar een bezoek aan de tuinen de moeite waard.
In 2026:
sneeuwklokjeszondagen op 22 februari en op 1 en 8 maart, van 11.00 tot 17.00 uur,
De tuinen zijn:
‘The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal, tel. 0599-612203, e-mail: tinus.anna@stonefarm.nl, www.stonefarm.nl.
20.000 m2. Opvallend zijn de enorme zwerfkeien in de landschappelijke tuin. Een grote appelhof (1400 m2) met een tapijt van sneeuwklokjes en krokussen. Verder door de hele tuin massa’s stinzenplanten en voorjaarsbollen. De bermen langs de weg zijn ook royaal beplant. Entree: vrije gift.
‘Jan Wilde een Tuin’, Jan Willem Steenweg, Ontsluitingsweg 7, 9678 TE Westerlee, tel.0597-414462, email:janwildeeentuin@yahoo.nl, https://janwildeeentuin.blogspot.com.
8000 m2. Deze gevarieerde, kleurrijke tuin biedt ruimte aan een bostuin met sneeuwklokjes en schaduwplanten, een uitbundige siertuin vol kleur, een natuurlijke vijver en een kruidentuin. Er wordt op een natuurlijke wijze getuinierd (geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest). Alles wordt hergebruikt. Entree: vrije gift.
‘Tuinfleur’, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597-551383,
e-mail: tuinfleur@planet.nl. www.tuinfleur.nl.
6.000 m2. Diepe smalle tuin (350 m.) verdeeld in 10 tuinkamers, grenzend aan het Oldambtmeer. Zeer gevarieerd beplant. Duizenden sneeuwklokjes (150 verschillende cultivars), daarna Scilla, Muscari, Chionodoxa, Allium, Leucojum en narcissen en tulpen, gecombineerd met Helleborussoorten. Entree: € 3,50 (incl. koffie).
‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896,
e-mail: janniebos@kpnmail.nl, www.wubsbos.nl.
1.700 m2. Bostuin met een hoogteverschil van plm. 5 m. in het Maintebos in bijna hartje Winschoten. In het vroege voorjaar overal sneeuwklokjes en iets later stinzenplanten, verwilderingsbollen en veel narcissen, verspreid door de tuin. Entree: vrije gift.
Groepen kunnen in deze periode ook op andere dagen, dan echter wel op afspraak, de tuinen bezoeken. Uiteraard geven de tuineigenaren graag meer informatie, neemt u gerust contact op.
Bron: Jannie Bos