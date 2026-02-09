Het carnaval op ’t Klooster & De Wieke staat weer voor de deur!

’t KLOOSTER & DE WIEKE, TER APEL – De Kloosterwiekers maken zich inmiddels op voor een boordevol carnavalsprogramma. Ook dit jaar is de interesse voor zowel de optocht als de carnavalsfeesten enorm. Het carnaval lijkt dit jaar opnieuw alle voorgaande edities te overstijgen en meer dan ooit tevoren te leven!



Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari trapten en de Kloosterwiekers de carnavalsperiode af met de zgn. buutavonden. In de bomvolle zaal van de zeer sfeervolle locatie, Het Spiekerhûs in Ter Apel waren twee avonden, vol met sketches, muziek en buutoptredens het startschot voor het Ter Apeler carnaval. Na de overdracht van de sleutel aan onze Prins Harry de 3e door loco-burgemeester Luth, zwaaien de Kloosterwiekers de scepter op ’t Klooster en De Wieke.

Daarnaast vieren ze in deze periode ook carnaval met vele verschillende doelgroepen. Zo waren ze zaterdag aanwezig bij de bewoners van zorgcentrum het Kloosterheerd om met hen, de ‘jeugd van toen’, een feestje te bouwen.



Zieken– en ouderenbezoek Kloosterwiekers 2026

Jaarlijks gaan Prins, Vorst en een delegatie van de Kloosterwiekers op bezoek bij de zieken en hoogbejaarde inwoners van Ter Apel die verblijven in de ziekenhuizen, verpleegtehuizen en dergelijke in de wijde omgeving. Om een ieder te bezoeken vragen ze uw medewerking, want ze willen natuurlijk niemand vergeten een fruitmandje of een attentie te bezorgen. Als een familielid, bekende of een van uw buren langdurig ziek is, geef dan een bericht aan de Kloosterwiekers.

U kunt dan aangeven waar ze deze mensen kunnen bezoeken zodat ze deze personen een attentie kunnen overhandigen. Speciaal denken ze hier aan mensen die verblijven in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. U kunt hierover Jan Kruit (06 1145 5448) of Jan Albert Hoiting (06 11867674) benaderen of een mail sturen naar info@kloosterwiekers.nl

Doe het even….! U doet er de Kloosterwiekers, maar vooral diegene die het betreft een groot plezier mee.

Het bezoeken van zieken en inwoners van 80+ vindt dit jaar plaats op donderdag 12 februari vanaf 9.30 uur. De zieken in de ziekenhuizen in de wijde omgeving kunnen op zondag 15 februari een bezoek van Prins en Vorst verwachten.



Vrijdag 13 februari zullen de Kloosterwiekers carnaval komen vieren op de basisscholen in Ter Apel. De leerlingen en leerkrachten van de De Pork, Bonifatius, Vlinder, Verrekijker, Interschool en onderbouw RSG zullen samen met de Kloosterwiekers een fantastisch feestje bouwen. De leerlingen van de onderbouw van de RSG in Ter Apel hebben daarnaast op vrijdagavond hun Steekje Los Carnavalsschoolfeest in de feesttent van De Kloosterwiekers.



Op zaterdag 14 februari staat dan de grootse carnavalsoptocht op het programma. Er zal een enorme bonte stoet van maar liefst 64 praalwagens en 56 loopgroepen door het centrum van Ter Apel trekken. Een absoluut record! Om 13:30 uur zal, na het startschot van burgemeester Velema en Prins Harry de 3e, de bonte stoet zich vanaf de Havenstraat in beweging zetten. Via de Viaductstraat, de Hoofdstraat en de Stationsstraat zal de finish bereikt worden bij het evenemententerrein op het Dr. Mansholtpark. Deelnemers en bezoekers van de optocht zijn direct daarna van harte welkom om het feestgedruis in te duiken in de feesttenten op het Dr. Mansholtpark tijdens de gratis toegankelijke optocht-afterparty. Een absolute primeur is dit jaar dat de volledige carnavalsoptocht live wordt uitgezonden bij rtv westerwolde/groningen1 te volgen en de regionale TV zenders van RTV Noord en RTV Drenthe.



Vanaf 21:00 uur start dan het ‘Steekje Los Carnavalsfeest’, in maar liefst drie grote feesttenten, waarin met drie podia een zeer gevarieerd aanbod van muziek te horen is. Via www.steekjelosterapel.nl zijn de laatste beschikbare tickets nog te bemachtigen.



Zondag 15 februari wordt in dezelfde feesttent op het Dr. Mansholtpark vanaf 14:00 uur het gratis toegankelijke Steekje Los Kindercarnaval gehouden. Om vanaf 20:00 uur het carnavalsweekend af te sluiten met de “Steekje Los Prijsuitreiking”, dat grotendeels in het teken staat van de prijsuitreiking van de optocht, met Feestband De Moeflons en Feest DJ Lars.



Kortom de inwoners van ’t Klooster en De Wieke hebben weer zin in een feestje! De aanmeldingen voor de optocht overtreffen alle verwachtingen en de tickets voor de diverse feesten gaan als warme broodjes over de toonbank. Wie durft nu nog te beweren dat carnaval niet leeft in het Noorden van het land.

Agenda:

Donderdag 12 februari – Bezorgen van fruitbakjes voor alle 80+ en zieken op ’t Klooster & De Wieke

Vrijdag 13 februari – Carnaval op de Ter Apeler scholen

Zaterdag 14 februari – Grootse carnavalsoptocht (start 13:30 uur centrum Ter Apel)

Zaterdag 14 februari – Steekje Los Carnavalsfeesten in het mega-feesttentencomplex op het Dr. Mansholtpark in Ter Apel

Zondag 15 februari – Steekje Los Kindercarnaval op het Dr. Mansholtpark

Zondag 15 februari – Steekje Los Prijsuitreiking in de feesttent op het Dr. Mansholtpark in Ter Apel (incl. prijsuitreiking optocht)

Maandag 16 februari – Rosenmontag, deelname over de grens bij carnavalsoptocht van Grenzland Carnavals Verein Rutenbrock

Bron: Robert Dreier Voorzitter C.V. De Kloosterwiekers

Foto’s door: Richard Broekhuijzen