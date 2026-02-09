DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Sögel
Gistermorgen om 11.00 uur is een 46 jarige bestuurder van een blauwe Ford Mondeo tegen de gevel van een woning aan de Spahnharrenstätter Straße gereden. Twee bewoners hielpen hem uit het voertuig en belden de hulpdiensten. De man verkeerde onder invloed van alcohol. Een blaastest wees 3.1 promille aan. Hij werd meegenomen voor bloedonderzoek, waarna zijn rijbewijs werd ingevorderd. De schade aan de auto en de woning wordt op 22.000 euro geschat. De veroorzaker er van was ongedeerd.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland