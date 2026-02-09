Leerlingen ontdekken cultuur in Groningen tijdens de Culturele Safari

GRONINGEN – Ruim 1200 leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen doen deze maand mee aan de Culturele Safari. Van 16 tot en met 20 februari 2026 bezoeken zij culturele plekken in de stad en volgen zij verschillende workshops. De dag helpt hen om cultuur op een laagdrempelige manier te ervaren en nieuwe interesses te ontdekken.
Leerlingen van negen verschillende scholen gaan in groepen op pad en bezoeken onder andere het Forum, SPOT Groningen en de synagoge. Elke locatie biedt een eigen activiteit aan. Dat kan een workshop zijn in fotografie of theater, maar ook het bijwonen van een repetitie van het Noord Nederlands Orkest.
“Met de Culturele Safari laten we leerlingen ervaren hoe veelzijdig cultuur is”, zegt projectleider Anouk Enders. “De jongeren ontmoeten makers, ontdekken nieuwe culturele plekken en doen vooral zelf mee. Zo merken ze dat cultuur overal om hen heen is en dat iedereen kan meedoen.”
Door de Culturele Safari komen leerlingen op plekken waar ze anders niet komen. Voor een aantal leerlingen is het de eerste keer dat ze een museum, theater of historische locatie bezoeken.
De Culturele Safari is een samenwerking tussen Stichting Kunst & Cultuur en de culturele instellingen in Groningen.
Bron en foto’s: Kunst & Cultuur Groningen