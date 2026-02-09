Nieuw initiatief in Ter Apel helpt inwoners nadenken over later (Video)

TER APEL – In Ter Apel is een nieuw initiatief gestart dat inwoners helpt om belangrijke zaken voor later goed te regelen. Tijdens de eerste bijeenkomst stond het levenstestament centraal, een document waarin wensen rondom zorg, financiën en persoonlijke belangen kunnen worden vastgelegd.
De bijeenkomst trok verschillende bezoekers die zich willen voorbereiden op de toekomst. Eén van hen vertelt dat ze zich sinds kort meer verdiept in dit soort onderwerpen. “Sinds vorig jaar ben ik alleenstaand en wil ik het goed geregeld hebben voor mijn zoon en schoondochter,” zegt ze.
Volgens wethouder Wietze Potze is het belangrijk dat inwoners tijdig stilstaan bij deze thema’s. “Het initiatief is bedoeld voor mensen die ouder worden en vragen hebben over belangrijke zaken. Het is goed om daarover na te denken en er op tijd bij te zijn.”
Tijdens de bijeenkomst werd uitleg gegeven over het levenstestament en was er ruimte voor vragen. Bezoekers kregen daarnaast informatie mee om zich verder te kunnen verdiepen in de mogelijkheden.
Met het initiatief willen de betrokken organisaties inwoners informeren en het gesprek op gang brengen over onderwerpen die vaak worden uitgesteld, maar grote gevolgen kunnen hebben voor later.
Malou Vos