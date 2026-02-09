Ommetje Wedde met de PvdA Westerwolde

WEDDE – Op zaterdag 28 februari maakt de PvdA Westerwolde een wandeling in Wedde. Iedereen is van harte welkom: deelname is uiteraard gratis.
Fractie en bestuur willen graag met u in gesprek komen: wat vindt u belangrijk of waar maakt u zich zorgen over?
De wandeling duurt ruim een uur. Vanaf de start bij Eetcafé De Leeuw worden de Wedder- en Hoorndermeeden en de Burcht en omgeving aangedaan. Na afloop is er soep!
De wandeling zal begeleid worden door verhaal en commentaar van Diana Gruben.
Wanneer?
Zaterdag 28 februari 2026
Waar?
Wedde en omgeving, vanaf Eetcafé De Leeuw, Hoofdweg 35 in Wedde.
Hoe laat?
Inloop 13.00 met koffie, thee en koek.
Wandelen vanaf 13.30 tot 14.45 uur.
Waarom?
Omdat Wedde en omgeving prachtig is!
Bron: Jan Feiken