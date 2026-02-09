Pekela groeit

PEKELA – Het aantal inwoners van de gemeente Pekela is het afgelopen jaar met ruim honderd inwoners gegroeid naar 12.565. In 2024 daalde het aantal Pekelders nog, zo blijkt uit cijfers van het AD.
Begin 2025 telde Pekela nog 12.459 zielen. De groei van afgelopen jaar komt doordat er meer mensen hiernaartoe zijn verhuisd dan dat er zijn vertrokken.
In totaal zijn er 733 mensen van elders in Nederland hiernaartoe verhuisd. Daar stonden dan weer 573 inwoners tegenover die ergens anders in Nederland zijn gaan wonen, en 131 emigranten. Daarnaast werden er 109 baby’s geboren en overleden er 134 Pekelders.
Bron: Gemeente Pekela