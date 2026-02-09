Politie zoekt getuigen van vernielingen bij sportpark Veendam

VEENDAM – Onlangs zijn maar liefst een 4-tal lantaarnpalen langs het fietspad van het LSP-park en de Honkbalvelden in Veendam aangereden door een voertuig. Afgelopen week was er net een defecte lantaarnpaal vervangen, die nu vernield is. Gebruikers van het pad spreken er dan ook grote schande van, wat betreft deze zinloze vernielingen.
Ook bij de golfbaan en de voetbalvelden van het sportpark in Veendam zijn vernielingen aangericht. Uit sporen blijkt dat dit ook is veroorzaakt door een auto, die over het terrein heeft gereden. De vernielingen zijn mogelijk gepleegd in de avond/nacht van zaterdag 7 op zondag 8 februari.
Heeft u iets gezien of gehoord?
• Heeft u een voertuig gezien op of rond het sportpark?
• Is u iets opgevallen in genoemde periode?
• Beschikt u over camerabeelden of dashcambeelden?
Neem contact met de politie op via 0900-8844
Liever anoniem? Meld via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Bron: Peter Panneman en politie Veendam/Pekela