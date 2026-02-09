Silvia Fledderus zingt ‘d’Oale Folklaidjes’ in de Wedderwegkerk

OUDE PEKELA – Silvia Fledderus gaat op vrijdag 6 maart ‘d’Oale Folklaidjes’ zingen in de Wedderwegkerk.
Opgegroeid in Valthermond, kreeg Silvia Fledderus (1975) het Veenkoloniaals, bluegrass en folkmuziek met de paplepel ingegoten. In het voorjaar van 2024 kreeg ze van haar vader een koffer met hele oude folkliederen uit Zuidoost Drenthe en omstreken. Liederen als ‘Dastoe’ de ‘Laifste Bist’ en ‘Knoalster Lorelei’. Dit was het begin van een nieuwe reis. Silvia ontdekte op haar reis door het Nedersaksisch muzieklandschap veel mooie vergeten parels die tot kortgeleden gezongen werden in de Nedersaksen, meestal door vrouwen.
Silvia zingt en speelt contrabas en gitaar. In 2022 richtte ze de bluegrassband ‘The String Beans’ op. Nu stoft ze de mooiste ‘oale folklaidje’s af, en blaast ze nieuw leven in, zet oude teksten op nieuwe muziek, en schrijft eigen nummers. In december was ze nog te zien tijdens WinterWelVaart in Groningen.
Vrijdag 6 maart komt ze zingen en spelen in de Wedderwegkerk.
Aanvang 20.00 uur.
Bron: Jakob Zwinderman