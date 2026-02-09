Sloeproeien; laat jij je uitdagen door natuurelementen?

DELFZIJL – Het seizoen van het Sloeproeien 2026 is weer begonnen.
Bij Sloeproeivereniging Delfzijl heb je de mogelijkheid om in teamverband je grenzen te verleggen. Je toont karakter door onder uiteenlopende omstandigheden het gevecht met het water aan te gaan. Door samen te werken met je teamleden overstijg je jezelf en kun je trots zijn op je prestatie. Soms is het afzien, maar vaker een geweldige ervaring; ontspanning door inspanning. Heerlijk op het water en af en toe zeehonden ‘spotten’.
Word jij ook lid?
Spreekt dit je aan en ben je zestien jaar of ouder? Dan verwelkomt sloeproeivereniging Delfzijl jou graag als nieuw lid. Ze hebben twee sloepen. Damessloep “Nou-en” herbergt zes roeisters en een stuurman/vrouw. De tweede is een herensloep met de naam “Aludux”. Deze sloep biedt ruimte voor acht roeiers en een stuurman/vrouw.
Dus meld je aan als roeiers of roeisters. Zie je de inspanning niet zitten, dan ben je ook welkom als Stuurman of Stuurvrouw. Hierbij kunnen ze je ondersteunen. Het is genieten van alle natuurelementen en van de prestatie die je hebt geleverd, roeiend door bijna geheel Nederland. De trainingsdagen-en tijden worden in overleg met elkaar bepaald. De ligplaats van de sloepen is in de haven van Delfzijl aan de steigers van de Eemsvissers.
Neem vrijblijvend contact op met secretaris: Richard Swart: 06-25593097 Of zoek ze op facebook: Aludux of Sloeproeivereniging Delfzijl
Bron: Sloeproeivereniging Delfzijl