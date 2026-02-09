Team Greetje doet voor de derde keer mee aan de Tour du ALS op Mont Ventoux

WESTERWOLDE, OLDAMBT – ALS is een meedogenloze spierziekte waar helaas nog geen behandeling voor mogelijk is. Er is veel geld nodig voor onderzoek naar oorzaak en behandeling. Daarom gaat TEAM GREETJE , voor de 3e keer op 18 juni a.s., de Mont Ventoux bedwingen. Lees hieronder een oproep door Gerda Ploeger.
Greetje is helaas gediagnosticeerd met ALS. Ondanks haar ziekte zet ze zich volledig in voor de strijd tegen ALS in de hoop dat er een oplossing komt voor deze mensonterende ziekte. Ten gevolge van de ALS kan Greetje zelf helaas niet meer mee naar de Mont Ventoux. Het team heeft diep respect voor haar inzet en doorzettingsvermogen om zo veel mogelijk geld voor de ALS stichting in te zamelen. Daarom gaan wij als team weer ons uiterste best doen om met zoveel mogelijk geld de Mont Ventoux te bedwingen. Wij gaan wandelend de steile berg op; 22 km naar de top met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%.
Het team bestaat nu nog uit 4 personen, Ruud, Inge, Dineke en Gerda. Wil je ook mee strijden, meld je dan aan bij ons team. Fietsen of hardlopen kan ook.
Om geld in te zamelen kun je vanaf nu 2 maanden lang je statiegeld doneren bij de Jumbo in Vlagtwedde. Ook verkopen we spullen op vlooienmarkten. Heb je nog handzame spullen staan, laat maar weten we verkopen het graag. De opbrengst gaat volledig naar TEAM Greetje en dus naar de ALS stichting.
Doneren kan ook door de QR code te scannen, (zie foto )of klik op de link: https://www.tourduals.nl/teams/team-gre
Dankjewel namens TEAM GREETJE en alle ALS patiënten.
Gerda Ploeger