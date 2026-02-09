Veel schade bij kop-staartbotsing in Veendam

VEENDAM – Twee beschadigde auto’s in Veendam maandagavond even voor 19:00 uur. Dit was het gevolg van een kop-staartbotsing voor een zebrapad op de Sorghvlietlaan ter hoogte van de afslag naar de Eems.
Door de aanrijding lag de weg bezaaid met glas en brokstukken. De bestuurders van beide voertuigen zijn door ambulancemedewerkers gecontroleerd maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.
De doorgaande weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer. Beide voertuigen zijn door een berger afgesleept.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie