Vogelgriep bij runderen roept vragen op: “Duidelijkheid en voorzorg zijn cruciaal”

GRONINGEN – GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een recente besmetting van een rund met het vogelgriepvirus. Het gaat om de eerste vastgestelde besmetting van een rund met dit virus. De partij wil duidelijkheid over de gevolgen voor diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Volgens GroenLinks is het belangrijk dat inwoners kunnen vertrouwen op heldere informatie en zorgvuldige afwegingen. “Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond infectieziekten, moet de overheid open en duidelijk zijn over wat dit betekent voor mensen,” zegt Statenlid Gerie Ebeltjes (GroenLinks). “Juist onzekerheid kan zorgen voor onrust.”

Vragen over risico’s en rauwe melk

In de vragen aan het college wil GroenLinks onder meer weten of er risico’s zijn voor de volksgezondheid in Groningen. Daarbij vraagt de fractie specifiek aandacht voor het gebruik van rauwe, ongepasteuriseerde melk en andere onbewerkte dierlijke producten.

“Veel mensen denken bij vogelgriep vooral aan pluimvee,” aldus Ebeltjes. “Dat het virus nu ook bij een rund is aangetroffen, vraagt om duidelijke uitleg. Dan moet je als overheid helder maken wat wel en niet veilig is.”

GroenLinks vraagt het college of er adviezen of waarschuwingen zijn of worden gegeven, bijvoorbeeld via instanties als de NVWA, het RIVM en de GGD.

Informatie en monitoring

Daarnaast wil GroenLinks weten hoe inwoners worden geïnformeerd over mogelijke risico’s en wat zij zelf kunnen doen. Ook vraagt de fractie of en hoe wordt gemonitord of het virus zich verder verspreidt naar andere diersoorten.

“Voorzorg is geen paniek,” benadrukt Ebeltjes. “Het betekent dat je signalen serieus neemt, goed samenwerkt met deskundige organisaties en mensen op tijd meeneemt in wat er speelt.”

Breder beeld van zoönosen

Tot slot plaatst GroenLinks de kwestie in een bredere context. De partij vraagt het college hoe deze besmetting past binnen de groeiende aandacht voor ziekten die van dier op mens kunnen overgaan, en of dit aanleiding is om de samenwerking met het Rijk of het eigen beleid te versterken.

“Deze ontwikkeling laat zien hoe nauw diergezondheid, voedselveiligheid en volksgezondheid met elkaar verbonden zijn,” zegt Ebeltjes. “Daar moeten we als provincie scherp en verantwoordelijk mee omgaan.”

Bron: Gerie Ebeltjes