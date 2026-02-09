VVD-Pekela neemt geen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 2026

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 9 februari 05.00 uur door Stefan van der Gijze

GRIJS MET EERST NOG MIST | MORGEN LATER REGEN

Vanochtend komt op veel plaatsen nevel of mist voor en is het grijs. Wel is het overal droog en heel misschien dat aan het einde van de middag de zon nog even doorbreekt. Het wordt maximaal 4 graden en er waait een matige zuidoostenwind.

Vanavond en vannacht ontstaat op veel plaatsen weer mist. Daarbij gaat het in de nacht licht vriezen en is er kans op aanvriezende mist en lokale gladheid. De temperatuur daalt naar -1 of -2 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.

Morgen beginnen we hier en daar met mist, aan het einde van de ochtend lost de mist op en gaan we nog iets van de zon zien voordat het vanuit het zuidwesten opnieuw bewolkt raakt. Aan het einde van de middag of in de avond volgt vanuit het zuidwesten enige regen. Het wordt morgen ongeveer 5 graden. Woensdag volgt meer regen en wordt zachtere lucht aangevoerd en kan het 7 graden worden. In het weekend wordt het opnieuw kouder met kans op winterse neerslag.