VVD-Pekela neemt geen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 2026

PEKELA – Hieronder leest u een ingezonden artikel van VVD Pekela.
Sinds de herindeling van de gemeente Pekela heeft de VVD met overtuiging deelgenomen aan de gemeenteraad. In die jaren hebben wij ons met betrokkenheid en verantwoordelijkheid ingezet voor een sterke, ondernemende en leefbare gemeente.
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, 18 maart 2026, heeft de VVD Pekela besloten niet deel te nemen. Deze beslissing is ons niet gemakkelijk gevallen. Het ontbreken van nieuwe leden en de toenemende moeilijkheid om het raadswerk te combineren met werk en privéleven hebben ons tot dit besluit gebracht.
Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat wij in de afgelopen jaren hebben gekregen van onze kiezers en voor de inzet van iedereen die zich, vaak naast werk en gezin, heeft ingezet voor de VVD in Pekela. Die betrokkenheid en steun hebben wij altijd zeer gewaardeerd. De VVD blijft de ontwikkelingen in Pekela met belangstelling volgen.
Jolanda Fridrichs, fractievoorzitter VVD- Pekela