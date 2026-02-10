ANOG plant ruim 190 bomen en meer dan 1,3 kilometer hagen voor een sterker Oost Gronings landschap

WINSCHOTEN – Op zaterdag 21 februari organiseert De Agrarische Natuurvereniging OostGroningen (ANOG) in Winschoten een gezamenlijke plantdag met leden uit Oldambt en Westerwolde. Een project gericht op het herstellen en versterken van het karakteristieke cultuurlandschap in Noordoost-Groningen.
Samen met 26 agrariërs worden dit plantseizoen circa 110 erfbomen, 83 hoogstamfruitbomen, ruim 1.300 meter hagen en bijna 2 hectare nieuwe beplanting aangelegd. Het gaat om bomensingels, struweelranden en erfbeplanting die zorgen voor meer biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en een betere waterhuishouding.
Deze werkzaamheden maken deel uit van het project ‘Gruinblauwe raand, van Dollard tot an Troapel’, waarin ANOG samen met boeren werkt aan een toekomstbestendig landschap. De beplanting bestaat volledig uit inheemse soorten die passen bij de streek en bij de agrarische bedrijfsvoering. In het volgende plantseizoen komt daar naar verwachting nog eens ongeveer 30 procent aan beplanting bij.
Feestelijke start in Winschoten
Tijdens de aftrap wordt gestart met het planten van bomen, hagen en struiken op hun eigen erven en percelen. De officiële opening vindt plaats om 9.30 uur op het erf van de familie Prins, Oogstweg 2 in Winschoten. Na een welkomstwoord door ANOG-voorzitter Hemmo Bolhuis, wordt het project toegelicht door Gerard Wezenberg van Stek en Streek. De laatste presentatie komt van Arjan Prins die het beplantingsplan voor zijn erf laat zien, als voorbeeld van de maatregelen die in het hele gebied worden uitgevoerd. Het officiële moment wordt afgesloten met het symbolisch planten van de eerste boom door de familie Prins. Vanaf 11.00 uur ontvangen de deelnemers het plantmateriaal en gaan zij op hun eigen erf aan de slag.
Samen werken aan een toekomstbestendig landschap
Met deze plantdag laat ANOG zien hoe agrariërs gezamenlijk investeren in een landschap waarin landbouw en natuur elkaar versterken. De nieuwe beplanting biedt voedsel en schuilplekken voor vogels en insecten, vermindert wind en erosie, en draagt bij aan een aantrekkelijk en herkenbaar OostGronings landschap.
Bron: ANOG