Brand in mestkelder onder controle

WESTERLEE – De brand in een mestkelder bij een veebedrijf in Westerlee is onder controle.
Rond elf uur vanmorgen werd brand gemeld bij een agrarisch bedrijf aan de Hoofdweg in Westerlee. Brandweer Winschoten ging met de tankautospuit en de hoogwerker ter plaatse. De brand was in de mestkelder van een stal. Er waren geen dieren aanwezig.
Veiligheidsregio Groningen schaalde op naar middelbrand. Brandweer Oude Pekela assisteerde met de tankautospuit en brandweer Delfzijl met het haakarmvoertuig.
De brand in de mestkelder was rond kwart voor twaalf onder controle. Met een warmtebeeldcamera werd een nacontrole uitgevoerd, om te kijken of er in de mestkelder nog locaties waren, waar de temperatuur hoger is dan gebruikelijk.
Bij de brand is niemand gewond geraakt.
Bron: Veiligheidsregio Groningen