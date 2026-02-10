De gemeenteraad van Oldambt nodigt inwoners uit als ‘Gast van de Raad’

WINSCHOTEN – Op woensdag 4 maart kunnen inwoners van de gemeente Oldambt weer gasten zijn van de raad. Gast van de Raad is een laagdrempelige en persoonlijke manier voor inwoners om kennis te maken met de lokale politiek.
Dichter bij de lokale politiek
Eens in de vier jaar kiezen inwoners wie er in de gemeenteraad komt. Dat gebeurt dit jaar op 18 maart. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben inwoners van de gemeente Oldambt de kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij de gemeenteraad. Met het initiatief Gast van de Raad wil de gemeenteraad inwoners dichter bij de lokale politiek betrekken en laten zien wat het raadswerk inhoudt.
Een kijkje achter de schermen
Wie zich aanmeldt als Gast van de Raad wordt op de avond van een raadsvergadering om 18.00 uur ontvangen in de oude raadzaal van het gemeentehuis in Winschoten. Onder het genot van soep en broodjes vertellen enkele raadsleden over hun werk als raadslid: wat doet de gemeenteraad, waarover neemt de raad besluiten en hoe kunnen inwoners meepraten en meedenken? Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Aansluitend kunnen de gasten (een deel van) de raadsvergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. De raadsvergadering start om 20.00 uur.
Aanmelden?
Iedereen die in de gemeente Oldambt woont, kan zich aanmelden als gast van de raad. Woensdag 4 maart vindt de laatste keer Gast van de Raad voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Aanmelden kan tot 25 februari 2026 door een mail te sturen naar griffie@gemeente-oldambt.nl. Deelname is gratis.
Bron: Gemeente Oldambt