Drenthe en Groningen subsidiëren onderzoek naar trauma en generatiearmoede

GRONINGEN, DRENTHE – De provincies Groningen en Drenthe stellen ieder 38.000 euro beschikbaar aan CMO STAMM voor een meerjarig praktijkonderzoek naar de relatie tussen trauma en generatiearmoede. Het onderzoek moet professionals helpen gezinnen beter te ondersteunen die te maken hebben met langdurige stress, traumatische ervaringen en armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het onderzoek loopt tot en met 2027.
Gedeputeerde provincie Drenthe Yvonne Turenhout: “Dit onderzoek helpt ons beter te begrijpen wat trauma betekent voor mensen die in armoede leven, en hoe ondersteuning echt het verschil kan maken.” Pascal Roemers, gedeputeerde provincie Groningen beaamt dit: “Armoede, soms van generatie op generatie, is een onaanvaardbaar probleem in onze provincie. Door de rol van onderliggend trauma beter boven tafel te krijgen, kunnen we onze inwoners hopelijk beter ondersteunen.“
Vooruithelpen
Trauma en armoede hangen vaak nauw samen. Langdurige stress, schaamte en een gebrek aan kansen kunnen grote impact hebben op gezinnen. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen minder ruimte om zich te ontwikkelen en hebben vaker een somber toekomstbeeld. Om gezinnen echt vooruit te helpen, is het belangrijk dat hulpverleners traumatische ervaringen en chronische stress op tijd herkennen en meenemen in hun begeleiding. Dat vergroot ook de kans dat andere problemen, zoals verminderde gezondheid, werk of meedoen in de samenleving, beter aangepakt kunnen worden.
Ervaringsdeskundigen
In Drenthe en Groningen is behoefte aan kennis die direct bruikbaar is in de praktijk. Veel professionals in gemeenten en welzijnswerk geven aan dat zij beter willen leren omgaan met de gevolgen van trauma in het dagelijks leven van gezinnen. CMO STAMM brengt in dit onderzoek wetenschappelijke kennis, praktijkervaring en ervaringsdeskundigheid samen. De inzichten worden vertaald naar concrete hulpmiddelen, ervaringsdeskundigen denken mee over wat gezinnen écht nodig hebben.
Brede samenwerking
Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen. Dankzij deze samenwerking ontstaat nieuwe kennis om gezinnen in Noord-Nederland beter en langdurig te ondersteunen.
Bron: Provincie Groningen