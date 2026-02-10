El Jakim in Zingend naar de Zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 21 februari 2026 is er weer een uur “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal.
Deze avond zal het koor El Jakim uit Zuidwolde (Dr.) hun medewerking verlenen. De zangers en zangeressen van het koor verlenen graag medewerking aan diensten en bijeenkomsten. Met hun zang willen ze graag mensen bemoedigen met liedteksten die vertellen van Gods liefde, trouw en nabijheid.
Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc, alles onder begeleiding van Harold Kooij.
De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends. Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.
De volgende keer: Zingend naar de Pasen 21 maart 2026 m.m.v. Christelijk Mannenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst.
www.zndz.nl
Bron: Antonia Meijer