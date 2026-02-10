Gezondheidsmarkt Westerwolde Beweegt goed bezocht

BELLINGWOLDE – In de sporthal bij Partycentrum De Meet vond vandaag een van de gezondheidsmarkten van Westerwolde Beweegt plaats. Deze gezondheidsmarkten worden tussen 9 en 19 februari op verschillende locaties in de gemeente Westerwolde georganiseerd en zijn gratis toegankelijk voor alle inwoners.
De gezondheidsmarkten zijn bedoeld voor inwoners die meer willen weten over gezondheid en fit ouder worden. Bezoekers konden vandaag informatie krijgen over een gezonde leefstijl, bewegen en voeding. Lokale sportaanbieders gaven uitleg over beweegmogelijkheden in de buurt, terwijl sociaal werkers en leefstijlcoaches tips deelden over mentale gezondheid en goed voor jezelf zorgen.
Ook was er veel aandacht voor valpreventie. Bezoekers kregen praktische adviezen om stevig en veilig te blijven staan in het dagelijks leven. Daarnaast was het mogelijk om deel te nemen aan een fittest. Inwoners tussen de 60 en 80 jaar zijn hiervoor vooraf per brief uitgenodigd en konden zich via deze uitnodiging aanmelden.
Voor deze gezondheidsmarkt waren 90 aanmeldingen; voor de gezondheidsmarkt woensdag in Ter Apel hebben zich 150 deelnemers aangemeld.
De gezondheidsmarkten en fittesten zijn een initiatief van Westerwolde Beweegt, een samenwerking tussen de gemeente Westerwolde, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Welzijn Westerwolde en diverse lokale partners. Met deze activiteiten willen de organisaties inwoners helpen om makkelijker en veiliger te blijven bewegen, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen en actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
De komende dagen vinden er nog meer gezondheidsmarkten plaats op andere locaties in de gemeente:
Foto’s: Jan Glazenburg