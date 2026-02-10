Hulp bij belastingaangifte in bibliotheek Veendam

VEENDAM – Heb je hulp of advies nodig bij het invullen van je belastingaangifte en is betaalde hulp te duur voor je? Op zaterdag 7 maart en zaterdag 14 maart kun je hulp krijgen bij het invullen van je belastingaangifte.
Medewerkers van de Belastingwinkel Groningen helpen mensen die zelf geen betaalde hulp kunnen inschakelen. De hulp is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.
Maak even een afspraak want vol=vol. Je kunt je aanmelden in de bibliotheek Veendam of op de site: https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/ , ook kun je je aanmelden bij de balie van deBasis aan het Jan Salwaplein in Veendam.
Bron: Esther Huls