Julia wint eerste regionale voorronde Nationale Voorleeswedstrijd in Blijham

BLIJHAM – In de bibliotheek in Blijham vond vandaag de eerste regionale voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd plaats. De wedstrijd wordt deze maand georganiseerd door Biblionet Groningen en brengt de beste voorlezers van basisscholen uit de regio samen.

De regionale voorronde werd georganiseerd in Bibliotheek Blijham. In totaal deden zes schoolkampioenen van basisscholen uit Westerwolde mee. Namens de bibliotheken waren Henriette Blok, Kratia Heemstra en Hennie Nijmeijer aanwezig. Na een korte inleiding door Kratia Heemstra kon de eerste deelnemer het spits afbijten.

De volgorde van voorlezen werd op een speelse manier bepaald. De deelnemers trokken een zogenoemd ‘lief briefje voor jou’-kaartje uit een boek, waarop de naam stond van de leerling die aan de beurt was.

Twan Bronsema van OBS de Clockeslach beet het spits af en las voor uit Laser Game van Maren Stoffels. Daarna volgde Ilse Klap van OBS Oosterschool met een fragment uit Alaska van Anna Woltz. Julia Siebering van OBS Willem Lodewijck was als derde aan de beurt en koos voor Hoe overleef ik mijn vakantie? van Francine Oomen. Vervolgens las Walt Hidding van CBS de Loopplank voor uit Gozert van Pieter Koolwijk. Nova Lemstra van OBS de Wiekslag bracht een fragment uit Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens en als laatste sloot Jah-Lisia Saké van OBS de Vlonder af met Buiten is het oorlog van Janny van der Molen.

De jury bestond uit wethouder Wietze Potze, Mettina Bleker (auteur) en Anna Wierenga, voorleesoma. Zij letten onder andere op duidelijk en rustig spreken, de keuze van het fragment en of de deelnemers het publiek aankeken en konden meeslepen in het verhaal.

Terwijl de jury zich beraadde over de uitslag, werd er een bingo gespeeld. Aan de hand van korte omschrijvingen van boeken moesten de aanwezigen het juiste nummer afstrepen. Deze bingo werd gewonnen door Walt.

De uitslag werd bekendgemaakt door wethouder Wietze Potze. Hij complimenteerde alle deelnemers en gaf aan dat zij allemaal een derde plaats hadden behaald, met uitzondering van Nova, die tweede werd, en Julia, die de eerste plaats behaalde. Zij zal Westerwolde vertegenwoordigen tijdens de halve finale in Winschoten. Nova Lemstra is aangewezen als reserve.

Als dank voor hun deelname ontvingen alle zes kandidaten een oorkonde en een bidon.

Aanstaande donderdag vindt de tweede regionale voorronde plaats in Ter Apel. Hier doen zeven leerlingen van scholen uit Westerwolde Zuid aan mee. De winnaar van die ronde gaat samen met Julia door naar de halve finale op 18 maart in Winschoten. Acht voorleeskanjers stromen vervolgens door naar de provinciale finale op woensdagochtend 15 april in vanBeresteyn in Veendam. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale voorleeskampioenen in mei in Utrecht tijdens de landelijke finale en strijden zij om de titel De Nationale Voorleeskampioen 2026.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de provincie Groningen wordt de wedstrijd gecoördineerd door Biblionet Groningen. Het doel van de wedstrijd is om kinderen te motiveren om te lezen en hen enthousiast te maken voor jeugdboeken.

Foto’s: Jan Glazenburg