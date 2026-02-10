DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen vrijdag 30 januari en maandag 2 februari is ter hoogte van de Buchenweg 2 een auto tegen een elektriciteitskast gereden. De schade bedraagt 800 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
Niederlangen
Op de kruising Ploorstraße / Neusustrumer Straße (K156) vond gisteren een ernstig ongeval plaats. Een 72 jarige vrouw botste door onbekende oorzaak met haar e-bike tegen een van links komende vrachtwagen. Zij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Meppen gebracht, waar zij later die dag aan haar verwondingen overleed. De 62 jarige vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.
Meppen
Zondag is om 19.10 uur aan de Industriestraße in Meppen een kiosk overvallen. Een man kwam de winkel binnen en bedreigde een 22 jarige medewerker met een vuurwapen. Nadat hij een onbekend geldbedrag had ontvangen sloeg hij op de vlucht. De dader wordt als volgt omschreven: een man met bruine ogen, gekleed in een zwarte jas, zwarte broek, zwarte handschoenen en witte schoenen. Hij droeg zwarte gezichtsbedekking. Vlak na de overval kwamen twee jonge vrouwen de zaak binnen. Ze waren ca. 19 jaar, blond, ca. 1.70 m lang, met een normaal postuur. De politie vraagt hen en eventuele andere getuigen van de overval contact op te nemen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland