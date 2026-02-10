Leren omgaan met je DigiD in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – De cursus is voor iedereen die meer wil weten over de DigiD, hoe vraag je deze aan en hoe kan je inloggen? Een DidiD is nodig om in te loggen bij websites van de overheid en andere instanties zoals de zorgverzekeraar of RDW. Maar hoe werkt dit nu precies? In de cursus Digisterker leer je in twee bijeenkomsten meer over de DigiD.
Samen vragen we de DigiD aan en activeren we de DigiD. Daarna kun je oefenen met het gebruik van de DigiD. De bijeenkomsten zijn op maandag 9 en 16 maart in de bibliotheek van Ter Apel. Start om 14.30 uur.
Voor het volgende van deze cursus is een redelijke goede basiskennis van de laptop of de tablet vereist en je bent in het bezit van een mobiele telefoon.
Wil je graag meer informatie of deze cursus iets voor jou is of wil je je aanmelden? Stuur een mail naar h.deroo@biblionetgroningen.nl.
Bron: Harma de Roo