Nieuwe film Nuclear Boy van regionale filmmaker Joren Molter te zien in Filmhuis

VEENDAM – Dinsdagavond 17 februari vertoont filmhuis vanBeresteyn Nuclear Boy, de nieuwste speelfilm van filmmaker Joren Molter uit Borgercompagnie. Een extra speciale avond omdat Molter die avond persoonlijk de film komt inleiden. Na afloop is er een uitgebreide Q&A met de regisseur.
Nuclear Boy is een aangrijpend Nederlands drama, geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van de Amerikaanse tiener David Hahn, die in de jaren ’90 een werkende nucleaire reactor bouwde in het schuurtje van zijn ouderlijk huis. De film verkent thema’s als eenzaamheid, online erkenning en de gevaren van grenzeloze ambitie.
De 17-jarige Aike (Guus Blanken) is een sociaal buitenbeentje dat zijn aandacht en waardering vooral online vindt. Daar deelt hij zijn steeds gevaarlijker wordende scheikundige experimenten met een groeiend publiek. Zijn moeder (Jelka van Houten), een hardwerkende verpleegkundige, probeert hem uit zijn digitale bubbel te halen door hem naar de scouting te sturen. Wanneer ook dat mislukt, besluit Aike zichzelf te bewijzen met zijn grootste experiment ooit: het in het geheim bouwen van een nucleaire kweekreactor in het schuurtje van zijn moeder. Aangemoedigd door zijn online volgers groeit zijn zelfvertrouwen, maar als het experiment uit de hand loopt, zijn de gevolgen niet te overzien.
Met Nuclear Boy bevestigt Joren Molter zijn talent voor indringende, actuele verhalen. Mis deze bijzondere avond met filmmaker Joren Molter niet.
Datum: Dinsdag 17 februari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn