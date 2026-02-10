Omwonenden laten zich informeren over de renovatie van het gemeentehuis in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Omwonenden zijn maandagavond tijdens een inloopbijeenkomst op de hoogte gebracht van de plannen rond de renovatie van het gemeentehuis in Oude Pekela.
Het gemeentehuis is gedateerd, kent veel gebreken en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt daarom gerenoveerd. De gemeenteraad gaf vorige week groen licht voor de verbouwing. Die gaat in het najaar beginnen en duurt zo’n anderhalf jaar.
Grootste veranderingen zijn dat de ingang aan de kant van de Raadhuislaan komt, dat het politiebureau wordt geïntegreerd in het gebouw en dat de raadszaal verdwijnt van de huidige plek, Onderzocht wordt of de raadszaal naast het gemeentehuis wordt gebouwd of elders in Pekela wordt ondergebracht.
Burgemeester Jaap Kuin en een aantal medewerkers gaven aan de hand van een animatie tekst en uitleg over de werkzaamheden en mogelijke gevolgen voor omwonenden.
De bezoekers reageerden positief op de plannen. Of zoals een vrouw het op z’n Pekelders zei: ‘Volgens mie wordt t wel schier.’
Bron: Gemeente Pekela