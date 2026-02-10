Ontroerende film Rental Family in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdagmiddag 17 februari 2026 draait in Filmhuis vanBeresteyn de ingetogen drama-komedie Rental Family, een subtiele en warme film over eenzaamheid, nabijheid en de behoefte aan verbinding.
De film volgt Daniel (Brendan Fraser), een Amerikaanse acteur die in Tokio is blijven hangen en werk vindt bij een Japans bedrijf. Daar wordt hij ingehuurd om tijdelijke rollen te spelen in het leven van anderen: als vader, partner of familielid. Wat begint als een merkwaardig concept, groeit uit tot een ontroerend portret van mensen die verlangen naar contact en van een man die daarin onverwacht zelf een vorm van thuis vindt.
Regisseur Hikari benadert het absurde uitgangspunt met grote empathie en zonder cynisme. Brendan Fraser overtuigt opnieuw met een kwetsbare, ingetogen rol waarin stilte en kleine gebaren meer zeggen dan woorden.
Rental Family is een kleine, oprechte film die zachtjes onder de huid kruipt en nog lang blijft nazinderen.
Datum: Dinsdag 17 februari 2026
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn