Samen Voor Pekela brengt op 14 februari een Valentijnsgroet aan de inwoners van Pekela

PEKELA – De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar op 18 maart. Op deze dag stemmen en beslissen de inwoners van Pekela hoe de komende vier jaar de gemeenteraad raad eruit zal zien. Vier jaar geleden werd Samen Voor Pekela de grootste partij, het bestuur en fractie hoopt dat ze dit kunnen evenaren. In het kader van deze gemeenteraadsverkiezingen organiseert Samen Voor Pekela een aantal bijeenkomsten/activiteiten.
Een van deze activiteiten is op Valentijnsdag 14 februari.
Op deze zaterdag wordt er een Valentijnsgroet gebracht aan de inwoners van Pekela. Ook kunnen de inwoners in gesprek met de ( fractie ) leden van Samen Voor Pekela. De partij hoopt op een mooie inspirerende dag met fijne ontmoetingen en gesprekken.
De partij begint rond11.00 uur bij het winkelcentrum Poiesz, waar ze met de mensen in gesprek gaan en kleine Valentijns presentjes uitdelen.
In de middag om 13.30 uur wordt het winkelcentrum de Helling bezocht. Waarna omstreeks 15.00 uur deze dag afgesloten wordt.
Bron: Hennie van Mannekes