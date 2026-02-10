Senioren KBO Ter Apel op de High Tea in de RSG

TER APEL – De afgelopen 2 jaar is er een samenwerking tussen de Senioren KBO Ter Apel en de Regionale Scholengemeenschap in Ter Apel. Leerlingen kwamen bij ons in het parochiehuis om bijvoorbeeld een bingo of spelletjesmiddag voor onze leden te verzorgen. Een middag die ze zelf voorbereid hadden in het kader van de loopbaanoriëntatie / maatschappelijke stage.
Op dinsdag 10 februari zijn de Senioren KBO Ter Apel voor de 3e keer in de RSG uitgenodigd .De leerlingen van Zorg/Welzijn wilden ons trakteren voor het 20 jarig jubileum, gevierd op 13 januari jl. en daarom hebben ze een High Tea voor ons gemaakt. Met 35 aanwezigen is er flink gesmikkeld en hebben de aanwezigen genoten van de heerlijke hapjes. Het was een fijne en vooral gezellige middag.
Nieuwsgierig geworden naar hun verdere activiteiten? Kijk dan eens op de website https://www.kbo-provinciegroningen.nl/ter-apel/
Bron/foto’s: Anita Zuidinga