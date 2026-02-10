Subsidie voor initiatieven in Groninger landschap

GRONINGEN – Wie een goed idee heeft voor het landschap van Groningen kan daar vanaf 10 maart 2026 subsidie voor krijgen. De provincie Groningen opent dan de subsidieregeling Landschapswerkplaats. Het geld is bedoeld voor projecten die het landschap nóg mooier, groener en toegankelijker maken. Van de aanleg van kano-, wandel- en ruiterroutes tot de aanplant van bomen en het herstel van historische waterlopen.
Groningers met ideeën
Groningers houden van hun omgeving. Ze zitten vol met ideeën en plannen over recreatie, biodiversiteit en landschap. De subsidieregeling helpt om projecten van de grond te krijgen. Susan Top, gedeputeerde provincie Groningen: “Groningers koesteren hun mooie landschap en willen er graag een positieve bijdrage aan leveren. Veel initiatieven kunnen niet doorgaan omdat de financiën of de ondersteuning ontbreekt om tot een goede aanvraag te komen. Deze regeling helpt goede plannen op weg.”
Waarvoor is subsidie mogelijk?
De subsidie Landschapswerkplaats is bedoeld voor onder meer:Kleinschalige vaarrecreatie, zoals varen met sloepen, kano’s en SUP-boards Ontsluiten en herstellen van diepen en marenAanleg van wandel- en ruiterpaden en rustpuntenAanplant van bomen en struiken De subsidie is aan te vragen door privaat- en publiekrechtelijke partijen: stichtingen, verenigingen, overheden en andere rechtspersonen.
Voor de eerste openstelling is ruim € 3 miljoen beschikbaar tot 1 oktober 2026. In totaal omvat de regeling tot en met 2028 € 10 miljoen. De provincie vergoedt maximaal 75% van de kosten. De regeling wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Het budget is beschikbaar gesteld door Nationaal Programma Groningen. De regeling gaat op 10 maart 2026 open. Vanaf dan is de subsidie aan te vragen via de website van de provincie. De officiële regeling wordt naar verwachting eind februari op deze pagina gepubliceerd.
Landschapswerkplaats biedt hulp
De Landschapswerkplaats helpt Groningers bij het realiseren van projecten in het landschap van Groningen. Mensen met ideeën kunnen bij de Landschapswerkplaats aankloppen voor hulp bij de aanvraag. Meer informatie over hoe de Landschapswerkplaats kan helpen om ideeën om te zetten in een aanvraag is te vinden op www.landschapswerkplaats.nl/subsidieregeling.
Toukomstproject
De Landschapswerkplaats is één van de Toukomstprojecten van Nationaal Programma Groningen. In 2020 zijn Groningers vanuit Toukomst opgeroepen om grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën te bedenken. Er zijn toen maar liefst 900 ideeën ingestuurd. Bijna de helft van de ideeën had te maken met natuur en landschap. Deze subsidie ondersteunt de uitvoering van deze ideeën.
Bron: Provincie Groningen