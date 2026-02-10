Tijdelijke verkeersmaatregelen Carnaval Ter Apel

TER APEL – Op 14 februari 2026 vindt het Carnaval in Ter Apel plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door Carnavalsverenigingen Kloosterwiekers en Bultruters uit Ter Apel.
Er is een grote carnavalsoptocht met versierde carnavalswagens. Verder komt er een feesttent op het Dr. Mansholtpark in Ter Apel van CV De Kloosterwiekers. CV Bultruters houdt hun feest in een te plaatsen feesttent aan de Oosterkade. Omdat er ongeveer 25.000 bezoekers naar Ter Apel zullen komen, gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen.
Route afgesloten voor verkeer
Carnavalsoptocht Kloosterwiekers
- Optocht 13.30 – 16.30 uur
- Start: Havenstraat
- Centrum Ter Apel volledig afgesloten voor verkeer tussen 12.00 en 18.00 uur
Carnavalsoptocht Bultruters
- Optocht vanaf 11.11
- Start: Rütenbrockerweg
- Rütenbrockerweg vanaf 9 uur afgesloten voor verkeer
Naast afgesloten wegen zijn sommige wegen ook eenrichtingsverkeer geworden of gelden er stopverboden en snelheidsbeperkingen. Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig. Zij wijzen u in de juiste richting en naar plekken waar u kunt parkeren.
Parkeren
Vanaf de aanrijroutes staan er verkeersborden die u naar twee parkeerplaatsen wijzen:
- P1: Bedrijventerrein ’t Heem (Heembadweg/Nomdenweg/Mercuriusweg/Drenthweg). Hier mag u aan één zijde van de weg parkeren.
- P2: Sportpark ’t Heem (Vogelheem)
Vanaf beide parkeerplaatsen staan looproutes aangegeven richting de optocht.
Als u gebruik maakt van deze parkeerplaatsen, kunt u zelf bepalen wanneer u weer vertrekt. Als u in het centrum parkeert, kunt u pas na 18 uur weer weg. Na het passeren van de optocht moet de weg namelijk nog schoongeveegd worden.
Let op: fout geparkeerde auto’s kunnen worden weggesleept.
Pendeldienst
Bent u minder goed ter been? Vanaf beide parkeerplaatsen rijdt elke 15 minuten een gratis pendeldienst naar de start van de optocht aan de Havenstraat. Na het einde van de optocht rijdt de pendeldienst ook weer terug.
Haltes pendelbus:
- Parkeerplaats Sportpark ’t Heem
- Heembadweg ter hoogte camping Moekesgat
- Heembadweg, Bedrijventerrein ’t Heem
- Nomdenweg, Bedrijventerrein ’t Heem
- Viaductstraat, bedrijventerrein ‘t Heem
