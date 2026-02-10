Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst over de Nedersaksenlijn

TER APEL – De informatiebijeenkomst over de Nedersaksenlijn, die woensdag 4 februari 2026 gepland stond in de bibliotheek in Ter Apel, ging vanwege de slechte weersomstandigheden niet door. De bibliotheek was die dag gesloten. Het Rijk en ProRail besloten daarom de bijeenkomst te verplaatsen naar vanavond. Daarvoor was veel belangstelling.
Belangstellenden kregen informatie over de nieuw aan te leggen spoorlijn en konden meedenken over de plannen voor de Nedersaksenlijn: de nieuwe spoorverbinding die Groningen via Emmen met Twente zal verbinden. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen en ideeën te delen over het tracé en de mogelijke stations.
De Nedersaksenlijn moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Noordoost-Nederland. De spoorverbinding moet reistijden verkorten en een aantrekkelijk alternatief bieden voor de auto. Daardoor wordt het makkelijker om te reizen tussen huis, werk en school. In de komende jaren worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar nieuwe stations, nieuw spoor en mogelijke aanpassingen aan bestaande stations.
De Nedersaksenlijn verbindt straks Twente met Groningen door de aanleg van de ontbrekende schakel tussen Emmen en Veendam. Inwoners, bedrijven, instellingen en overheden uit de regio hebben zich hier de afgelopen jaren sterk voor gemaakt. De aanleg van 44 kilometer spoor zorgt voor een aaneengesloten spoorlijn van 180 kilometer, die 1,3 miljoen mensen en ongeveer 650.000 banen met elkaar verbindt. Deze verbinding moet bijdragen aan brede welvaart en nieuwe toekomstkansen voor de regio.
Foto’s: Malou Vos