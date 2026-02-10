Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst over de Nedersaksenlijn

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 10 februari 07.00 uur door Stefan van der Gijze

EERST DROOG MET WAT ZON – LATER WAT REGEN

Vanochtend is het droog en zien we eindelijk weer eens iets van de zon. Ook zijn er nog wel een paar wolkenvelden aanwezig, maar tot regen komt het nog niet. Vanmiddag volgt vanuit het zuidwesten meer bewolking en krijgt de zon het lastiger. In de 2e helft van de middag volgt mogelijk wat regen, al zijn de hoeveelheden klein. De temperatuur stijgt naar ongeveer 5 graden met een zwakke tot matige oostenwind.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking en valt er soms wat regen. Kouder dan 3 graden wordt het niet en er staat weinig wind.

Morgen valt er geregeld regen, maar de meeste regen valt in de middag en avond. Het wordt 5 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.

Na morgen is het wisselvallig en wordt het vanaf vrijdag weer een stuk kouder. De buien kunnen gepaard gaan met winterse neerslag en de middagtemperaturen zakken terug naar 2 of 3 graden met in de nachten weer lichte vorst en kans op gladheid.