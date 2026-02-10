Workshop Digivitaler helpt inwoners op weg met digitale zorg

BELLINGWOLDE, TER APEL – Bibliotheken van Westerwolde organiseren de cursus DigiVitaler.
Steeds meer zorg regel je online. Bijvoorbeeld via je computer, tablet of smartphone. Je kunt een afspraak maken met de huisarts, beeldbellen met de dokter, je medisch dossier bekijken of betrouwbare informatie over gezondheid zoeken op internet. Dit noemen we digitale zorg.
Digitale zorg is handig. Het kost minder tijd en je hebt je gegevens altijd bij de hand. Toch vinden veel mensen het lastig. Hoe werkt het precies? Is het veilig? En waar begin je?
Daarom organiseren de Bibliotheken van Westerwolde de cursus DigiVitaler. In deze cursus van twee bijeenkomsten leer je stap voor stap hoe digitale zorg werkt. Je oefent met het patiënten portaal van de huisarts, zorgapps en andere online mogelijkheden. Zo krijg je meer vertrouwen en kun je zelf je zorgzaken regelen.
De workshop is in de Bibliotheek van Bellingwolde op woensdag 4 en 11 maart van 10.00 – 12.00 uur aanmelden voor Bellingwolde: DigiVitaler
En in de bibliotheek van Ter Apel op maandag 23 en 30 maart van 14.30 uur – 16.30 uur; aanmelden voor Ter Apel: DigiVitaler.
De cursus is bedoeld voor mensen die al basiskennis hebben van de computer of tablet en internet kunnen gebruiken. Aanmelden kan via de link. Voor meer informatie mail naar Harma de Roo: h.deroo@biblionetgroningen.nl .
Bron: Harma de Roo