Zing mee met Johannes de Heer in de Baptisten Gemeente Vriescheloo

VRIESCHELOO – Op zondag 3 mei 2026 vindt er in de Baptisten Gemeente aan de Wedderweg in Vriescheloo een bijzondere zangavond plaats. De avond staat geheel in het teken van de bekende en geliefde liederen uit de zangbundel van Johannes de Heer.
De liederen van Johannes de Heer zijn voor velen onlosmakelijk verbonden met hun geloofsbeleving. Al sinds het begin van de 20e eeuw zorgen deze liederen voor troost, inspiratie en vreugde. De Baptisten Gemeente in Vriescheloo, die zelf een rijke historie in de regio kent, vormt deze avond het decor voor deze muzikale traditie.
De medewerking wordt verleend door het Evangelisch Mannenkoor Jona uit Stadskanaal en omstreken. Onder hun enthousiaste leiding zal er veel ruimte zijn voor samenzang, afgewisseld met koorstukken die de boodschap van de liederen krachtig versterken.
U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen, mee te zingen of gewoon te luisteren naar de tijdloze muziek.
Wanneer: Zondag 3 mei 2026
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Baptisten Gemeente, Wedderweg 31, Vriescheloo
Toegang: [Vrije gift / Gratis]
Bron: René Weishaupt