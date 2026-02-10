Zo leren kinderen bomen en planten écht kennen

REGIO – Waarom groeien bomen zo hoog, wat gebeurt er onder de grond en waarom zijn planten onmisbaar voor ons leven? Met een nieuw gratis digitaal lesplatform ontdekken basisschoolleerlingen alles over bomen, planten en natuur. De lessen zijn direct inzetbaar, sluiten aan op het curriculum en nodigen kinderen uit om binnen én buiten zelf te ontdekken.
De lessen laten kinderen zien hoe bomen groeien, waarom planten zo belangrijk zijn voor dieren en mensen, en hoe alles in de natuur met elkaar samenhangt. Door zelf te kijken, te onderzoeken en te doen, leren kinderen niet alleen feiten, maar begrijpen ze ook hoe de natuur om hen heen werkt. Ze ruiken aan bladeren, voelen verschillende basten, tellen jaarringen en ontdekken wat er leeft in de bodem. Zo wordt leren iets wat je ervaart niet alleen iets wat je leest.
Van leren naar doen
Naast kennis maken kinderen ook kennis met actie. De lessen kunnen los worden ingezet of als voorbereiding op een Boomfeestdag, waarbij kinderen zelf bomen planten in hun eigen omgeving. Door zelf een boom in de grond te zetten, wordt alles wat ze geleerd hebben tastbaar en betekenisvol.
Al sinds 1957 planten kinderen in Nederland tijdens Boomfeestdagen bomen. Inmiddels zijn dat er al meer dan tien miljoen. Zo leren kinderen dat zorgen voor bomen en planten ook betekent zorgen voor hun eigen toekomst.
Natuurkennis die groeit met het kind mee
Door kinderen van jongs af aan te laten ontdekken hoe bomen en planten groeien en leven, ontstaat begrip, betrokkenheid en verwondering. En juist die verwondering vormt de basis voor zorg en verantwoordelijkheid later.
Met dit platform krijgen kinderen de ruimte om vragen te stellen, zelf te ontdekken en de natuur écht te leren kennen. Het digitale educatieplatform van Stichting Nationale Boomfeestdag is gratis toegankelijk op www.boomfeestdag.nl/educatie
Bron: Staatsbosbeheer