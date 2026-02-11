Bijenkasten vernield in Borgerswold

VEENDAM – Afgelopen dagen zijn er ernstige vernielingen gepleegd bij de Bijenvereniging in Recreatiepark Borgerswold in Veendam. De vandalen wisten een groot gat in het gaas te knippen en binnen te komen, om vervolgens zes bijenkasten op de grond te gooien. Deze raakten ernstig beschadigd. Ook een aantal miniplus teeltkastjes ontkwamen niet aan de vernieling.
De imker is radeloos en ernstig gedupeerd. Hij zit nu met een schadepost van honderden euro`s. Als de weerstemperaturen hoger zijn kan de imker pas zijn bijenvolk bekijken en zien of de koninginnen nog in leven zijn. In het slechtste scenario zijn ze dood. Dan zal de schadepost gauw oplopen naar duizenden euro`s. ` Ze weten niet eens wat voor dierenleed ze aangericht hebben` aldus de aangeslagen imker die aangifte heeft gedaan bij de politie.
Eerder werd ook al meldingen gedaan van vernielingen bij het sportpark. Daar werden onder anderen lantaarnpalen omver gereden en vernielingen gepleegd bij de golfbaan en de voetbalvelden. De politie roept getuigen op zich te melden.
Bron: Peter Panneman