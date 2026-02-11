Bremer Kaffeehaus Orkest verzorgt concert in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag verzorgt het Bremer Kaffeehaus Orkest een concert in het kerkje van Oudeschans.
“Welkom dames en heren in ons pas gerestaureerde garnizoenskerkje voor ons allereerste concert. En fijn dat het mooi vol zit.” Het is precies 50 jaar geleden dat deze woorden van welkom werden uitgesproken. We zijn nu 50 jaar en 400 concerten verder. En het houdt niet op: de huidige concertcommissie kent twee mannen vanaf het allereerste uur: Edo Edens en Willem Friedrich doen dit vrijwilligerswerk al 50 jaar!
Voor aanstaande zondag 15 februari staat op het programma: Rendez-Vous im Kaffeehaus met ’t Bremer Kaffeehaus Orkest. Het feestelijk vermaak komt deze keer van vier heren in rokkostuum en één dame in frivole japon. De vijf muzikanten brengen een programma vol salonmuziek en licht klassieke werken en nemen u mee in de wereld van de Weense café’s en Parijse salons. Voor zondag staan werken op het programma van de componisten Mozart, Verdi en Ravel. Maar ook hoort u Zuid-Amerikaanse tango, jazz van Duke Ellington. En een nummer van the Beatles.
In de pauze kunt u traditiegetrouw genieten van een kommetje snert.
Het lijkt druk te worden, dus wees gerust zeer op tijd aanwezig.
10.30u.: kerk open en koffie klaar
11.30u.: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen