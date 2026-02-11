Expositie Verborgen Verhalen in ’t Dok Stadskanaal

STADSKANAAL – In ’t Dok (Museum van de Streek) wordt op woensdag 18 februari de expositie Verborgen Verhalen geopend.
In het najaar van 2025 ging een groepje Stadskanaalsters aan de slag met het schrijven van hun eigen levensverhaal, in de cursus autobiografisch schrijven. Het resultaat hiervan is in deze tentoonstelling te zien en te beluisteren.
De recent benoemde StadsKanaaldichter Harma de Roo begeleidde de deelnemers. Aan de hand van concrete thema’s leerden de deelnemers zintuiglijk schrijven en gingen ze op ontdekkingstocht in hun eigen leven. Er werd geschreven over de vragen “Wat hebben jouw handen aangeraakt?” en “Wat is jouw meest dierbare bezit?” Er ontstonden zo de meest mooie verhalen en gedichten. De handen en het ‘dierbare object’ werden voor deze expositie fotografisch vastgelegd door Ineke Pals.
In de tentoonstelling zijn deze foto’s te bekijken, de handgeschreven gedichten te lezen en de verhalen te beluisteren.
De expositie wordt op 18 februari officieel geopend en is tot en met 4 april te bezoeken in de hoek Kunst van Knoalsters van het Museum van de Streek. Verborgen Verhalen is een samenwerkingsproject van de Bibliotheek Stadskanaal en het Museum van de Streek.
Continentenlaan 2 9501 DG Stadskanaal
Bron: Helen Kämink, directeur Museum van de Streek
Foto: Inekel Pals